محافظ كفر الشيخ: حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز بيلا وقلين والرياض ودسوق والحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة، لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة بشكل يليق بها ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الوحدات المحلية بمراكز بيلا والحامول ودسوق وقلين والرياض، قامت بمجهودات كبيرة في أعمال النظافة، ورفع المخلفات، وتمهيد الطرق.

وأطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع القمامة وتسوية وتميد الشوارع بمحيط مقابر مدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الندين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار حرص جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على تلبية رغبات المواطنين.

ودفع مجلس مدينة بيلا، بمعدات الحملة الميكانيكية ورجال النظافة، لرفع كفاءة النظافة و تمهيد وتسوية الشوارع المحيطة بالمقابر، وتم رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة، إضافة لأعمال النظافة التي شهدتها المدينة وقرى المركز.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، بمسح الشوارع الرئيسية ورفع مخلفات الأمطار من طين وخلافة بجوار الأرصفة ، ومسح الطرق الرئيسية ومداخل المدينة وتمهيد طبان الطريق لتيسير حركة المرور، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، و تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالاضافة إلى المداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة و العناية بها.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام، والمداخل والمخارج و رافد الطريق الدولي.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين ، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة وعدد من القرى.