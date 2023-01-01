محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات الكبرى بالمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انتظام العمل في المشروعات الكبرى على مستوى المحافظة يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والمهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

اعلنت محافظة شمال سيناء ان الزيارة شملت محطة المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش والتى تبلغ طاقتها الانتاجية ١٠٠ ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل الى 300 ألف مترا مكعبا من المياه فى اليوم وتقوم بتغذية مدن : العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب ، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطنى المحافظة وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال ٢٤ ساعة يوميا .

وتفقد المحافظ سوق الجملة الجديد بالعريش الذى تكلف أكثر من 168 مليون جنيها ، ويعد من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء .. حيث اطمأن على توافر السلع وشدد على ضبط الأسعار.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش بمحطة الكهرباء البخارية بطاقة كل منهما 125 ميجاوات لتضاف الى قدرة المحطة البخارية بطاقة 70 ميجاوات.. حيث أن بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة .. بجانب تغذية المشروعات التى يجرى تنفيذها شرق العريش بالكهرباء.

وتفقد المحافظ أيضا عمارات الاسكان التعاونى في المساعيد بالعريش ( وعددها 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات ) ، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءتها من ترميم واعادة انشاء بالكامل ، واعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية تكلفة أو مبالغ مالية .. حيث بلغت التكلفة الاجمالية 445 مليونا و700 ألف جنيه.

وزار المحافظ المنطقة الحرفية في المساعيد بالعريش .. حيث تفقد الورش الحرفية التى تنفذها هيئة الانتاج الحربى بانشاء عدد 48 ورشة حرفية مختلفة تكلفت 50 مليون جنيها ، وتجهيز عدد 35 ورشة منها بالمعدات والآلات والماكينات اللازمة للتخصصات الحرفية المختلفة : من نجارة و كريستال وموبيليا وألوميتال وتعبئة مواد غذائية وتصنيع شنط بلاستيكية و كبس هيدروليك للخراطيم وغير ذلك ، وذلك تمهيدا للبدء في تسليم الورش وتشغيلها ، ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها ، وكان في استقباله المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الاسكان والمهندس أحمد فايق محسن مدير اداره المناطق الصناعية ومندوبى الانتاج الحربي الجهة المنفذة.