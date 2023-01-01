اليوم السابع
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محافظ دمياط تعلن انطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية أمام الجمهور

الأحد، 01 يناير 2023 09:30 م
محافظ دمياط تعلن انطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية أمام الجمهور محافظ دمياط تبحث خطة معارض أهلا رمضان
دمياط - هيثم مراد

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منظومة العمل الخاصة بالمخابز، وذلك خلال اجتماع اليوم بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية وشعبة المخابز بها ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
 
وناقشت محافظ دمياط خلال الاجتماع، عدد من الملفات الخاصة بتلك المنظومة، موجهة بتفعيل لجان التظلمات والتسوية، وأكدت على إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة بالبدء فى حصر الطلبات المقدمة لتلك اللجان ومتابعة أعمالها للعرض على اللجنة الوزارية. 
 
وتضمن الاجتماع أيضا إصدار توصيات بتفعيل لجنة المطاحن تكون مهمتها المرور على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق الذى يتم توريده للمخابز، إضافة إلي تفعيل اللجنة العليا للمخابز على أن تعقد اجتماعتها بحضور محافظ دمياط. 
 
واستعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آلية إحكام الرقابة على أسعار الخميرة والتى تُعد خامة أساسية فى انتاج الخبز ومنع اى محاولات للمغالاة فيها، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق التواصل بين المديرية وشعبة المخابز بالغرفة التجارية 
 
واصدرت تعليمات مشددة  إلى مديرية التموين باخطار الغرفة بالتوجيهات الوزارية المنظمة لتلك المنظومة،  والعمل معًا على إزالة العقبات التى تواجه أصحاب المخابز وحل مشكلاتهم والتيسير عليهم بما يحقق الإدارة الجيدة للمنظومة و بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين من الخبز بكافة المناطق بالمحافظة بالمواصفات والاوزان المقررة ، وأكدت على أهمية هذا الملف ومتابعتها المستمرة لكافة الإجراءات الخاصة به. 
 
وفي سياق متصل أعلنت محافظ دمياط، عن اطلاق معارض"أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية أمام الجمهور، بالتنسيق مع الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة. 
 
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محافظ دمياط تبحث خطة معارض أهلا رمضان

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محافظ دمياط تبحث خطة معارض أهلا رمضان

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محافظ دمياط تبحث خطة معارض أهلا رمضان

 


محافظ دمياط

الغرفة التجارية

وزارة التموين

وزير التموين

اهلا رمضان



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