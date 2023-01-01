اليوم السابع
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الأحد، 01 يناير 2023 07:55 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق "الموشية" دون خسائر بشرية أو إصابات

الأحد، 01 يناير 2023 06:55 م
محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق "الموشية" دون خسائر بشرية أو إصابات السيطرة على حريق الموشية
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة لتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.
 
وأعرب الزملوط عن تقديره وشكره لجهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز في السيطرة على الحريق منذ اشتعاله في تمام الواحدة والنصف ظهرا حتى الإنتهاء من الإخماد والتبريد في الرابعة عصرًا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للماشية بالحظائر الموجودة، وتأمين المنازل السكنية المجاورة ومنع إمتداد النيران إليها. 
 
وأسفر الحريق وفقًا للحصر المبدئي عن احتراق 200 نخلة على مساحة 20 فدانا وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من مركزي الداخلة والخارجة  و15 سيارة مياه من الوحدات القروية بالداخلة.
 
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 السيطرة على حريق الموشية

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 السيطرة على حريق الموشية

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 السيطرة على حريق الموشية

 


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