محافظ الوادى الجديد: بدء إزالة المبانى المتهالكة بـ"تنيدة القديمة".. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بدء أعمال إزالة مباني الخطورة الداهمة غير المأهولة، بمنطقة تنيدة القديمة بمركز بلاط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير الحضارية وإعادة تخطيطها؛ لإقامة مشروعات خدمية لأهالي هذه المناطق وتأمينهم من المخاطر المحتملة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود رئيس المركز أن أعمال الإزالة تتم على مساحة 18 ألف م٢ داخل القرية ، بالتنسيق والاتفاق مع الأهالي من خلال جلسات تفاوض مسبقة لتحديد احتياجات القرية وتنفيذ مشروعات للنفع العام.

واضاف رئيس مركز بلاط أن أعمال الإزالة فى منطقة تنيدة القديمة، تجري بحضور جميع التنفذين بالمركز وعدد كبير غير من المواطنين من أبناء القرية في ملحة فريدة وتاريخية لتكاتف جميع الهيئات لنجاح مبادرة التطوير

وأشاد سيادته بالتكاتف والتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي والمواطنين لنجاح هذه المهمة.

وفى سياق آخر شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، احتفالية المسرح المتنقل بمركز بلاط والتي يتم تنفيذها ضمن أجندة فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر الذي تستضيفه المحافظة، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ ستاذ ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والمثقفين والأدباء.

وأعربت نائب المحافظ خلال كلمتها، عن تقديرها لتجربة المسرح المتنقل للوصول بالأنشطة الثقافية والفنية للقرى والمناطق النائية، والنهوض بالذوق العام واكتشاف المواهب بكافة المجالات. كما أشارت إلى التنسيق مع الهيئة لدعم بيت ثقافة بلاط بالآلات الموسيقية ومستلزمات العروض الفنية. لافتًة إلى استمرار دعم المحافظة للمواهب المتميزة المشاركة بفعاليات المؤتمر وتكريمهم لاحقًا في إحتفالية خاصة.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية وفقرات للموهوبين بمجالات الشعر والعزف والغناء وكورال الأطفال ببيت ثقافة بلاط وتكريم المتميزين من الموهوبين ومنحهم مكافآت مالية.