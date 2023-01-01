محافظ الدقهلية يوجه بالتعامل الفورى لشفط وكسح مياه الأمطار بالجمالية

الدقهلية - فريق المحافظات

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعامل الفورى لشفط وكسح مياه الأمطار، من خلال فرق العمل الميدانية بالمراكز، وذلك عقب سقوط الأمطار بناحية مركز ومدينة الجمالية شمال المحافظة، وذلك وبمشاركة معدات الوحدة المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع، وتستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من اعمال رفع تراكمات المياه حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد "مختار"، أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية، مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن، لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

والجدير بالذكر أنه قد تعرضت اليوم مدينة الجمالية، وقرية ميت مرجا سلسيل بالمركز لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التى تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد "مختار" على أهمية اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر، والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.