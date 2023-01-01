محافظ الجيزة: 920 منفذا ثابتا ومتحركا تغطى جميع أنحاء المحافظة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز والمولات التُجارية ومستودعات البوتاجاز، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي أشار خلاله إلى سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا، بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة نحو إقامة 10 منافذ سلعية كبرى تغطى كافة قطاعات المحافظة إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الإستراتيجية.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.