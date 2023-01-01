اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: 920 منفذا ثابتا ومتحركا تغطى جميع أنحاء المحافظة

الأحد، 01 يناير 2023 12:42 م
محافظ الجيزة: 920 منفذا ثابتا ومتحركا تغطى جميع أنحاء المحافظة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز والمولات التُجارية ومستودعات البوتاجاز، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي أشار خلاله إلى سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا، بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة نحو إقامة 10 منافذ سلعية كبرى تغطى كافة قطاعات المحافظة إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الإستراتيجية.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.


حملات تموينية

التموين

السلع التموينية

منافذ السلع الاستهلاكية

أسعار السلع

الجيزة

محافظ الجيزة

الرقابة على الأسواق



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يشدد على متابعة التزام المحال والمجمعات بوضع قوائم أسعار السلع

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:21 م

محافظ الجيزة يوجه بتوفير أماكن لانتظار أهالى المرضى بمعهد القلب فى العجوزة

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:51 م

محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:05 م

محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية خلال 2023

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:08 م

محافظ الجيزة يعلن إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:36 م

محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمشروع تطوير طريق المنصورية بطول 7 كم

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة