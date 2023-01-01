مؤتمر أدباء مصر يوصي في ختام فعالياته بإنشاء جائزة النخيل للإبداع الثقافي

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

اختتمت فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر فى دورته الخامسة والثلاثين، التى أقيمت فى الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الحالى، بمحافظة الوادى الجديد، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، دورة الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد، وعقدت برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى، وتولى أمانته د. حمدى سليمان، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وعقدت فى إطاره خمس جلسات بحثية، وسبع أمسيات شعرية، وثلاث قراءات قصصية، وسبع موائد مستديرة علمية، ونفذت بالتزامن معه مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية فى قرى الخارجة والداخلة، وتضمن بالتزامن مع جلساته البحثية، والعديد من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، فى ضوء إعلان محافظة الوادى الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، فضلا عن مجموعة من الزيارات الأثرية لأهم معالم المحافظة.

وقد خلصت لجنة التوصيات بالمؤتمر إلى الآتي:

1. التأكيد على التوصيات السابقة لمؤتمر أدباء مصر وأهمها رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى وكفالة حرية التعبير ورفض وصاية المؤسسات الدينية على الإبداع.

2. زيادة دعم الأنشطة الثقافية الخاصة بالمناطق الحدودية.

3. يطالب المؤتمرون بضرورة إدراج بعض المنجز الأدبى المعاصر ضمن مقررات المراحل التعليمية المختلفة، خاصة إبداع نجيب محفوظ بوصفه أديبا عالميا.

4. وقوف رموز ونماذج الثقافة المصرية فى خندق واحد مع الدولة المصرية ضد كل أشكال الإرهاب الغادر الذى يستهدف الوطن والمواطنين بوصفهم القوة الفكرية الأولى للدفاع.

5. نظرا لمرور خمسين عاما على حرب أكتوبر يوصى المؤتمرون بإيجاد آلية لجمع وتوثيق سرديات وفنون نصر أكتوبر.

6. يثنى المؤتمرون على حسن الضيافة وعلى المبادرة التى تفضل بها السيد اللواء محافظ الوادى الجديد والخاصة بإنشاء جائزة النخيل للإبداع الثقافى.

7. وضع آلية للحفاظ على مقتنيات ومقابر أعلام الأدباء والمفكرين باعتبارهم رموزا ثقافية للوطن.

8. إعادة هيكلة أندية الأدب وآليات الترشيح والمشاركة فى المؤتمرات الأدبية كافة.

9. ضرورة إرسال بعثات ميدانية لجمع التراث والمأثور الشعبى بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع باحثى المنطقة.

10. ضرورة الاهتمام بحفظ ورعاية الحرفة التقليدية المميزة للوادى الجديد دعما للاستثمار الثقافى.

يذكر أن المؤتمر عقد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، وشارك به أكثر من 350 أديبا وباحثا وإعلاميًّا.



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