كيف تحافظ على المستويات المثلى من فيتامين "د" فى الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

فيتامين "د" أو "فيتامين أشعة الشمس" هو عنصر غذائي أساسي يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات ويساعد أيضًا على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، والتي تعد أيضًا مفتاحًا لبناء عظام قوية، لكن فى فصل الشتاء ومع قلة التعرض للشمس ينخفض مستوى فيتامين "د" فى الجسم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق لتعزيز مستويات فيتامين "د" فى الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام، ما قد يساهم في الإصابة بهشاشة العظام والكسور، علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب النقص الحاد في فيتامين (د) أمراضًا أخرى عند الأطفال، يمكن أن يسبب الكساح، وهو مرض نادر يسبب ليونة العظام.

خلال فصل الشتاء، نظرًا لأن فترة النهار قصيرة وتنخفض درجات الحرارة، تقل احتمالية تعرض بشرتنا لأشعة الشمس، وهو المصدر الأساسي لفيتامين (د) لجسمنا ولا يعني ذلك أن مستويات فيتامين "د" لا يمكن أن تكون منخفضة في الصيف فلا يزال من الممكن أن تكون عرضة لنقص فيتامين د فى الصيف أيضًا.

كيف يمكنك الوصول إلى المستويات المثلى من فيتامين د؟

1-الخروج فى الطبيعة

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين (د)، ولهذا مهما كان الجو باردًا أو عاصفًا في الشتاء، تأكد من الخروج والاستمتاع بأشعة الشمس.

في حين أنه من غير الواضح مقدار التعرض لأشعة الشمس الذي يمكن أن يمنحك الكمية الموصى بها من فيتامين (د)، فقد أشارت الأبحاث إلى أن التعرض لمدة 8-15 دقيقة كافٍ لإنتاج الكثير من فيتامين (د) للأفراد ذوي البشرة الفاتحة.

2- ادخل الأطعمة الغنية بفيتامين د

تلعب الأطعمة دورًا حيويًا في الحفاظ على مستويات فيتامين د عالية لدينا.

على الرغم من أن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين (د)، إلا أن تضمين بعض الأطعمة يمكن أن يعزز المدخول اليومي. وتشمل هذه:

- سمك السلمون

- عيش الغراب

- التونة

- الحليب المدعم

- البرتقال

- رقائق الذرة

- البيض

متى يجب تناول المكملات الغذائية لفيتامين د؟

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس ، وتجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وحده، فوفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، يجب على الجميع (بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات) التفكير في تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د خلال الخريف والشتاء.

علامات نقص فيتامين د

وفقًا لكليفلاند كلينك ، إليك بعض الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د:

تعب وإعياء

آلام العظام

ضعف العضلات وآلامها أو تقلصات العضلات

تغير المزاج، مثل الاكتئاب