كنيسة الملاك رافائيل بالمعادي تحتفل برأس السنة الميلادية

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة الجليل رافائيل بالمعادي الجديدة برأس السنة الميلادية، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها سكرتير المجمع المقدس، ومشاركة القمص بنيامين إبراهيم والقس رافائيل تكلا والقس أغسطينوس كامل ر، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وبدأ الاحتفال الذي أشرف على تنظيمه خدام التربية الكنسية، بصلاة عشية، وبعدها قاد القس رافائيل تكلا شعب الكنيسة في صلاة قصيرة احتفالا بنهاية العام وبداية سنة جديدة، وقدمت الطفلة ساندي سامي مجموعة من الترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح، ثم قدم مجموعة من أطفال المرحلة الابتدائية عرض فني حول قصة ميلاد السيد المسيح، إلى جانب تقديم فقرة من الأسئلة والمسابقات الروحية والثقافية شارك فيها جموع الحاضرين.

وقدم القس أغسطينوس كامل كلمة روحية حول الاستعداد لبدء عام جديد وكيفية التخلص من أخطاء العام الماضي، فيما قدم كورال معلم الأجيال مجموعة من الترانيم الروحية الخاصة بالعام الجديد وميلاد السيد المسيح، وبعدها قدم القمص بنيامين إبراهيم راعي الكنيسة مجموعة من الارشادات الروحية والتى ترتكز على ضرورة أن يحيا الإنسان حياة التوبة والنقاوة في كل وقت.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة من المواهب في مجال الشعر والترانيم، بدأها بيتر عاطف من شباب الكنيسة حيث قدم قصيدة بمناسبة العام الجديد، كما قدم كيرلس القس أغسطينوس ترانيم روحية في مدح السيدة العذراء مريم، وبعدها قدمت مريم معوض قصيدتين عن نهاية عام وبداية آخر جديد، فيما قاد آباء الكنيسة صلاة نصف الليل بمشاركة شعب الشمامسة وشعب الكنيسة.

وعقب ذلك صلي خورس شمامسة الكنيسة تسبحة كيهك، والتى انتهت بالقداس الإلهي، ثم أقيم قداس آخر احتفالا بأول أيام السنة الميلادية الجديدة.

وأشرف على النظام المجموعة الكشفية بالكنسية، الذين قاموا بعمل مجسم لمغارة ميلاد السيد المسيح، فيما أشرف على هندسة الصوت خلال الاحتفالية روماني عوض.

وخلال الاحتفالية قدم وفدا من حزب "حماة وطن" التهنئة للأباء الكهنة وشعب الكنيسة، معبرين عن فرحتهم للمشاركة وتقديم التهنئة بهذه المناسبة، حيث قدموا الحلوي وكلمات المحبة التى تعبر عن العلاقات الطيبة التى تجمع بين كل المصريين.