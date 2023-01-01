كل ما تريد معرفته عن أعراض التسمم الغذائي ومخاطره

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تمرض بالتسمم الغذائي بعد ابتلاع بعض الجراثيم، مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، وقد تختلف الأعراض حسب نوع الجرثومة التي ابتلعتها، وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى خطيرة ويمكن أن تستمر لبضع ساعات أو عدة أيام.

أكثر أعراض التسمم الغذائي شيوعًا هي:

-إسهال

-آلام أو تقلصات في المعدة

-غثيان

-التقيؤ

إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء ، فتأكد من شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف (عدم وجود كمية كافية من الماء في جسمك).

راجع الطبيب إذا كان لديك أي أعراض شديدة ، بما في ذلك:

-الإسهال الدموي

-إسهال يستمر لأكثر من 3 أيام

-ارتفاع في درجة الحرارة

-القيء المستمر بحيث لا يمكنك الاحتفاظ بالسوائل

-علامات الجفاف، والتي تشمل عدم التبول كثيرًا، وجفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف

راجع طبيبك إذا كنت حاملاً وتعاني من حمى وأعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا، ويمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى الخفيفة مشاكل في الحمل.

بسبب التسمم الغذائي قد يعاني معظم الناس من أمراض خفيفة ، ولكن بعض أنواع العدوى التي تنتشر عن طريق الطعام خطيرة أو حتى مهددة للحياة، و قد يحتاج بعض الأشخاص إلى دخول المستشفى ، وتؤدي بعض الأمراض إلى مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك:

-التهاب السحايا

-تلف الكلى

-متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) ، والتي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي

-التهاب المفاصل

-تلف المخ والأعصاب

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر هذه المشكلات الصحية لأسابيع أو شهور بعد التعافي من الأمراض المنقولة بالغذاء بالنسبة للآخرين، لا يذهبون أبدًا.