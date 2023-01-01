قتلى وجرحى إثر حادث تدافع داخل مركز تجارى فى أوغندا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أوغندية، إن عددا من القتلى سقط نتيجة لتدافع حدث داخل مركز تجاري، وأكدت الحادث الشرطة الأوغندية في بيان صدر عنها اليوم الأحد.

في سياق منفصل، أعلنت السلطات الأوغندية، رفع إغلاق المفروض على البلاد، بسبب انتشار فيروس الإيبولا، ورفعت أوغندا الإغلاق المفروض على فيروس إيبولا لمدة شهرين، في بؤرة تفشي المرض، حيث تم رفع جميع القيود المفروضة، على الحركة وحظر التجول في مقاطعتي موبيندي وكاساندا بأثر فوري.

وقال الرئيس يويري موسيفيني في بيان، إن القيود رفعت لأنه لا يوجد انتقال للفيروس، ولا يوجد مرضى في مرافق العزل.

وأكد الرئيس: في ظل هذه الخلفية أرفع جميع القيود المفروضة، على الحركة وحظر التجول في مقاطعتي موبيندي وكساندا بأثر فوري.