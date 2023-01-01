فيديو صادم لسيدة تحاول قتل طفل صغير فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند الأمريكية

كتب إيهاب محمد

وثقت كاميرات المراقبة فيديو صادما فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، حيث حاولت سيدة دفع طفل صغير ليسقط تحت عجلات المترو، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وفي المقطع المصور دفعت السيدة فجأة بلا مبرر طفل صغير يقف برفقة والدته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.



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رجال الأمن ينقذون الطفل من أمام المترو

استطاع رجال الأمن إنقاذ الطفل وتوقيف المشتبه بها فى الواقعة المخيفة التى كان يمكن أن تتحول إلى كارثة تؤدى لوفاة الطفل، بدوره، قال مايك شميدت، المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه، في بيان: "سقط الطفل على وجهه أولاً على السكة الحديدية والصخور قبل أن يتم إنقاذه بسرعة من سكة القطار".

وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية رأس الطفل وهو يتلامس مع السكة الحديدية، فقد جلس على الفور ومد يده إلى المنقذين الطيبين الذين قفزوا لإنقاذه، قال شميت إن الطفل أبلغ في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينه.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 30, 2022

طفل ينقذ زميله بحركة تعلمها من مسلسل طبى

وفى واقعه أخرى، بطلها طفل صغير، يشار إلى أن ديفيد دياز جونيور، وهو فتى يبلغ من العمر 7 سنوات، أنقذ حياة زميله المصاب باختناق من خلال إجراء مناورة "هيمليش" عليه، والتى قال إنه تعلمها من مشاهدته لمسلسل الدراما الطبية The Good Doctorمع والديه، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وديفيد دياز جونيور، هو طالب في الصف الثاني في مدرسة وودرو ويلسون الابتدائية في بينجهامتون، بمدينة نيويورك، تم وصفه كبطل محلي بعد أن ساعد صبيًا آخر كان يعاني من الاختناق، وسارع جونيور للإنقاذ بعد أن لاحظ أن أحد أصدقائه، ويدعى دي أندريه، قد توقف عن التنفس بعد أن علقت قطعة بيتزا في حلقه أثناء وقت الغداء.

دون تردد، سارع الطفل إلى دي أندريه وبدأ مناورة Heimlich - وهي طريقة تستخدم عندما يختنق شخص ما، والتي تعتمد على وضع الذراعين حول الشخص وإجراء دفعات في البطن مع قبضة اليد - وإخراج قطعة الطعام بشكل صحيح.

وقال إنه تعلم كيفية القيام بذلك بعد مشاهدة بضع حلقات من الدراما الطبية The Good Doctor مع والده، ديفيد دياز الأب، بينما كان المعلمون في مكان قريب، أخبر الشاب - الذي كان يجلس على الجانب الآخر من الطالب المريض - "فوكس نيوز" إنه قرر المشاركة بعد أن لاحظ.