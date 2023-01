فيديو صادم لسيدة تحاول قتل طفل صغير فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند الأمريكية

وثقت كاميرات المراقبة فيديو صادما فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، حيث حاولت سيدة دفع طفل صغير ليسقط تحت عجلات المترو، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وفي المقطع المصور دفعت السيدة فجأة بلا مبرر طفل صغير يقف برفقة والدته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

استطاع رجال الأمن إنقاذ الطفل وتوقيف المشتبه بها فى الواقعة المخيفة التى كان يمكن أن تتحول إلى كارثة تؤدى لوفاة الطفل، بدوره، قال مايك شميدت، المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه، في بيان: "سقط الطفل على وجهه أولاً على السكة الحديدية والصخور قبل أن يتم إنقاذه بسرعة من سكة القطار".

وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية رأس الطفل وهو يتلامس مع السكة الحديدية، فقد جلس على الفور ومد يده إلى المنقذين الطيبين الذين قفزوا لإنقاذه، قال شميت إن الطفل أبلغ في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينه.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5