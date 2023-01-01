"فوزى".. قرية بقنا تسجل أول مولود فى مصر للعام الثانى على التوالى

كتب ــ وليد عبد السلام

سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ولادة أول طفل في مصر للعام 2023 وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت القرية العام الماضي ولادة أول طفل يحمل اسم مالك.

وشهدت القرية ولادة الطفل فوزي أحمد فوزي، رقم القيد 1، بتاريخ 1يناير 2023، ووالدته تدعى إسراء محمد شمندي.



وكان قد كشفت وزارة الصحة والسكان في العام السابق عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 مؤكدة أن اسم الطفل يدعى مالك مواليد مركز أبوتشت بمحافظة قنا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل ولد الساعة 12.35 بعد منتصف الليل، لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد المولود بخطاب رسمى مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومى لكل مولود .