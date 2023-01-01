فصل التيار الكهربائي غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، التي تقوم بعملها ادارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار عن مناطق ممشى النصر 2، وحسين الشريف 144 وحدة، ومسجد رياض الصالحين، وذلك غدا الاثنين بداية من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وتجري إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أعمال صيانة بمحولات منطقة الميناء بداية من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.