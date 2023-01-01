فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة طفل ابتلع "دبوس طرحة"

القليوبية- إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي، بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر حوالي عامًا و7 أشهر، ابتلع "دبوس طرحة" عن طريق الخطأ، واشتبك بالرئة واستقر بالقصبة الهوائية، وتم استخراج الدبوس بواسطة تدخل جراحي بإجراء منظار شعب هوائية صلب، في أول أيام العام الجديد 2023، وحاليًا استقرت حالة الطفل وتم خروجه بالسلامة من المستشفى.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه شهد أول أيام العام الجديد، قيام فريق جراحي بإجراء أول حالة منظار شعب هوائية صلب، لطفل يبلغ من العمر سنة و7 أشهر، حضر لقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بشكوى ابتلاع عن طريق الخطأ لدبوس طرحة.

ومن ناحيته أوضح الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم على الفور استقبال الطفل وإجراء أشعة له والتي أوضحت أن الدبوس الذي ابتلعه الطفل اشتبك بالرئة واستقر بالقصبة الهوائية، وعلى الفور تم تجهيز الطفل للجراحة، وتم إجراء المنظار فورًا واستخراج الدبوس، الذي وجد أنه طويل نسبيًا مقارنة بطول القصبة الهوائية لعمر هذا الطفل الصغير.

وقدم "قصب"، الشكر للدكتور باسم مفرح عجلان قائد الفريق الجراحي، كما شارك من طاقم التخدير الدكتورة هبة حمدي، مشيرا إلى أن القسم يسعى لتقديم خدمة على قدر عال من الجودة للمرضى المترددين على المستشفى.