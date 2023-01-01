فتح المتنزهات مجانا بسوهاج احتفالا بالعام الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

سوهاج واحدة من المحافظات التي تحوى العديد من المزارات والأماكن الترفيهية التي يخرج إليها المواطنون للاستمتاع بها في الأعياد أو في العطلات الرسمية أو في انطلاق العام الجديد منها متنزهات بالمجان وبدون مقابل ومفتوحة طوال اليوم للجمهور ومنها ما هو بأسعار مخفضة ما بين 5 و10 و20 جنيها للتذكرة الواحدة .

ومن أهم المزارات والحدائق والمتنزهات تأتى جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصالة للأفراح وهى تعتبر من الأماكن الجميلة المحببة فى الإقامة والتذكره بها مقابل 10 جنيهات.

وهناك أيضا المخيم السياحى يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اسطبل للخيل ومساحات للتخييم.

وهناك المراسى السياحية وهى بالمجان تماما يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج أحدها بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفه المحافظة وتطويره بمعرفه وزارة السياحة بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس منذ افتتاحه فى شهر سبتمبر 2012، حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينه البلينا وجارى حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

وحديقة استاد سوهاج الرياضى والدخول فيها بالمجان والألعاب هي التي لها تذاكر حسب كل لعبة والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب المختلفة.

وهناك أيضا النوادى ومن أهم تلك النوادى نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل ونادى المحليات والتى تقدم خدمات مميزة جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الألعاب الترفيهية والمراجيح ومنها ما هو بتذكرة دخول مثل أندية الشرطة والنقابات ومنها ما هو بالمجان مثل نادى المحليات.

ومن أهم سبل التنزه في سوهج المراكب النيلية والشراعية واللنشات والتى تنتشر بطول نهر النيل من البلينا جنوبا وحتى طما شمالا وتحوى تلك المراكب واللانشات على أغانى صاخبة وحفلات رقص وغناء بين الشباب والفتيات داخل نهر النيل والفرد بها بـ10 جنيهات.

أما التنزه على كورنيش النيل الشرقى والذى يعد أهم معالم ومظاهر حيث تخرج الأسر للجلوس والتنزه على الكورنيش وبرفقتهم كميات كبيرة من الأطعمة وهو بالمجان تماما وكذلك كورنيش النيل الغربى والذى تم تطويره بالكامل ووضع برجولات عليه بطول الكورنيش وكذلك كراسى للجلوس.

وهناك أيضا الحديقة المتحفية أمام ديوان عام محافظة سوهاج والتي تم تطويرها والدخول فيها بالمجان وكذلك المسرح الرومانى أسفل كوبرى أخميم عقب تطوير المكان وتجهيز كافتيريا تطل على المسرح ومتحف سوهاج والذى يضم تراثا من الحضارات المختلفة الفرعونية والقبطية والإسلامية وسعر التذكرة فيها بسيط جدا.



المرسى السياحى



حديقة عامة بسوهاج



حديقة عامة بسوهاج



كورنيش النيل



كورنيش النيل