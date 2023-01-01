غرفة عمليات بتجارية القليوبية واستعدادات مكثفة لانطلاق معارض أهلاً رمضان مبكرا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة، بحث خطة استعدادات انطلاق معارض "أهلاً رمضان"، خلال الفترة القادمة في ظل التوجيهات بتبكير إقامة معارض "أهلًا رمضان"، لبيع السلع والمنتجات، هذا العام مع بداية شهر يناير الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتخفيف عن المواطنين.

وقال الفيومي، في بيان له اليوم، إن الغرفة تشكل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمنتجات، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص طول الوقت على تلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات.

وأوضح، أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الغرفة سوف تناقش تجهيز شوادر ومعارض لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن وزير التجارة والصناعة وجه بتبكير معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، بدءًا من يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن معارض "أهلاً رمضان"، ستغطى المحافظة.