عميد كلية التربية النوعية بأشمون يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، إختبارات الفصل الدراسي الأول بالكلية، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالامتحانات للطلاب.

وأكد الدكتور محمد زيدان عميد الكلية أن لجنة الإعداد الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 والمكونة من الدكتور هشام رشدي رئيس لجنة الإعداد بالتعاون مع شئون التعليم والطلاب بالكلية برئاسة وائل سعيد ، تمكنت من الاعداد الجيد، مضيفا أن عدد الطلاب هذا العام تجاوز خمسة آلاف طالب وطالبة.

وفي سياق متصل قال زيدان أن الكلية تكيفت مع العدد الضخم من الطلاب عن طريق إستغلال كافة مرافقها وأروقتها لخدمة أعمال الاختبارات، وأقامت لجان بشرط تتوافر فيها المواصفات والمعايير الخاصة بلجنة الأمتحان من مقاعد مناسبة وإضاءة والبعد عن أي ضوضاء أو تشويش علي الطلاب.

وحول أهم ما يواجه فترة الاختبارات من عقبات أكد زيدان أن أكبر العقبات التي تواجه الكلية خلال فترة الامتحانات هي عدد الملاحظين حيت تقوم الكلية بتغطية هذا العجز من خلال تطبيق بعض الموظفين اثناء الفترتين الأولي والثانية.

ورافق زيدان أثناء الجولة الدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام رشدي رئيس لجنة إعداد الامتحانات ومحمد حسان امين عام الكلية ووائل سعيد مدير إدارة شئون الطلاب وجمال بدر مدير إدارة الأمن.

واطمأن زيدان، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وضرورة تهوية وتعقيم اللجان والمدرجات والقاعات وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

كما أكد زيدان على تواجد أستاذ المادة وقت إمتحانه وأن الأسئلة شاملة المقرر والزمن المخصص للاختبار مناسب، كما شجع الطلاب وحثّهم على التركيز أثناء أداء الإمتحان، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالارشادات العامة للاختبارات، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح.