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عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المفرج اليوم

الأحد، 01 يناير 2023 06:26 م
عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المفرج اليوم النائب محمد عبد العزيز
كتب محمد السيد

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قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 27 متهما، وهم:

1- مصطفى محمود محمود مدني ( القضية رقم 1739 لسنة 2018 )

2- أحمد بدوي عبد الحميد ( القضية رقم 674 لسنة 2021 )

3- ماجد عادل بهجت ( القضية رقم 65 لسنة 2021 )
4- خالد محمد محمد عطا الله ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )
5- محمود صبحي محمد كامل ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )
6- محمد محمد علي سليمان ( القضية رقم 915 لسنة 2021 )
7- هشام ناصر محمد البيومي ( القضية رقم 2207 لسنة 2021 )
8- أحمد عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
9- أشرف عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
10- حسني محمود عثمان حنفي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
11- خالد ربيع علي عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
12- سلطان عادل رمزي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
13- عمرو علي عطية موسى ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
14- محمد ثروت محمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
15- محمد رجب عبد المجيد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
16- محمد علي فؤاد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
17- مصطفى أحمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
18- منصور عبد العال أحمد عبد العال ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
19- يحيى كمال عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
20- وديع بطرس فلتس تادرس ( القضية رقم 1436 لسنة 2022 )
21- محمود محمد عبد الحكيم ( القضية رقم 1516 لسنة 2022 )
22- بدر سعيد بدر محمد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
23- حمادة صميدة عبد الحميد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
24- سيد عبد الخالق سيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
25- طارق مصطفى عيد حسن ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
26- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
27- محمد سليم صالح غنيم ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
 
 
 

لجنة العفو الرئاسى

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