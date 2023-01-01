عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المفرج اليوم

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 27 متهما، وهم:
1- مصطفى محمود محمود مدني ( القضية رقم 1739 لسنة 2018 )
2- أحمد بدوي عبد الحميد ( القضية رقم 674 لسنة 2021 )
3- ماجد عادل بهجت ( القضية رقم 65 لسنة 2021 )
4- خالد محمد محمد عطا الله ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )
5- محمود صبحي محمد كامل ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )
6- محمد محمد علي سليمان ( القضية رقم 915 لسنة 2021 )
7- هشام ناصر محمد البيومي ( القضية رقم 2207 لسنة 2021 )
8- أحمد عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
9- أشرف عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
10- حسني محمود عثمان حنفي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
11- خالد ربيع علي عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
12- سلطان عادل رمزي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
13- عمرو علي عطية موسى ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
14- محمد ثروت محمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
15- محمد رجب عبد المجيد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
16- محمد علي فؤاد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
17- مصطفى أحمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
18- منصور عبد العال أحمد عبد العال ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
19- يحيى كمال عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )
20- وديع بطرس فلتس تادرس ( القضية رقم 1436 لسنة 2022 )
21- محمود محمد عبد الحكيم ( القضية رقم 1516 لسنة 2022 )
22- بدر سعيد بدر محمد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
23- حمادة صميدة عبد الحميد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
24- سيد عبد الخالق سيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
25- طارق مصطفى عيد حسن ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
26- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
27- محمد سليم صالح غنيم ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )
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