طقس بورسعيد متقلب وسط سماء ملبدة بالغيوم مائل للبرودة وارتفاع أمواج المتوسط

أما عن حالة طقس البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد إرتفاع أمواج مابين متر ونصف إلى مترين ما أدى إلى اضطراب نشاط الصيد وعزوف الصيادين عن مغادرة الشاطئ حتى لا يتعرضون لمخاطر الأمواج.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.