اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 10:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وبقال تموينى تصرف فى سلع بالغربية

الأحد، 01 يناير 2023 10:07 م
ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وبقال تموينى تصرف فى سلع بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وتمكنت من ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا داخل محل مستحضرا تجميل انتهاء اغسطس 2022 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تشكلت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ضمت اشرف شرف  السعودى عبد الحميد وخالد زكى لتفقد الحالة التموينية ومتابعة المحلات العامة والتاكد من التزامهم بالاعلان عن اسعار المنتجات الخاصة بهم وكذلك فحص شكاوى المواطنين الواردة للمديرية بدائرة مركز بسيون .
 
وتم ضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ 4650 جنيها وضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ 2082 جنيها، كما تم تحرير  6 محاضر غلق لتجار تموينين قاموا بالغلق فى مواعيد العمل الرسميه وتحرير 20 محضر عدم اعلان عن الأسعار للمحلات العامة، ومحلات المواد الغذائية تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات المستحقة.
 

اخبار عاجلة

مديرية التموين بالغربية

وكيل وزارة التموين بالغربية

حملة تموينية بطنطا



الموضوعات المتعلقة

ضبط 500 كجم صلصة وجبنة منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 08:07 م

تحرير 32 محضر نقص وزن وعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:26 م

ضبط مجزر دواجن بدون تراخيص خلال حملات تفتيشية لتموين الغربية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:52 م

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية و300 كيس برجر مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:17 م

ضبط 10 أطنان أعلاف خليط ردة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة