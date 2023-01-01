صعود قطاعات البورصة خلال ديسمبر باستثناء هبوط "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 21.8%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 18.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 17.2%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 15.9%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 14.8%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 12.2%.

كما ارتفع قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 11.8%، 11.6%، على التوالي، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 10.9%، 10.1%، على التوالي، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.7%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 8.8%، 8.7%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.4%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.2%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 10.10% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.47% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 10.82% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.46% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 91.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 961.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 569.8 مليار جنيه إلى 629.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 161.3 مليار جنيه إلى 176.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.4%.