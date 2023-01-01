صعود الأسهم السعودية بنسبة 0.65% فى أولى جلسات عام 2023

كتب هانى الحوتى

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.65% رابحًا 68.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10546.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.18% خاسرًا 228.33 نقطة ليغلق عند مستوى 19188.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، يليه قطاعي الاستثمار والتمويل، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.72%، 1.71%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 178 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مسك" بنسبة 9.90%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.67%، ثم سهم "صدق" بنسبة 7.16%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "أمريكانا" بنسبة 1.64%، ثم سهم "التموين" بنسبة 1.33%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 1.24%، فيما تصدر سهم "الدواء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 212.2 مليون سعودي.