صحة سوهاج: فرق تواصل مجتمعي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى بالكنائس.. صور

سوهاج محمود مقبول

قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج فى إطار المشاركة باحتفالات العام الميلادى الجديد، بنشر عدد من فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى وفرق المبادرات الرئاسية وعيادات الأسنان المتنقلة بالإضافة إلى سيارات هيئة الإسعاف المصرية بعدد من الكنائس الكبرى بالمحافظة ووفى مقدمتها كنيسة مارجرجس ومطرانية أخميم وساقلته ومحيطهما صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج.

وأضاف النجار أن تلك الفرق وعملية نشرها جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وأن الفرق قامت بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى وخدمات الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن الخدمات شملت مبادرة الإعتلال الكلوى والأمراض المزمنة والتى تم من خلالها قياس ضغط الدم وتحاليل وظائف الكلى والسكر العشوائى والسكر التراكمى وكشف الأسنان والمبادرة لاقت إقبال المواطنين و توافد العشرات عليها... مقدما تهانيه لمواطنى المحافظة بمناسبة العام الجديد.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أعلنت أنه تم فحص ما يقرب من 111 ألف مواطن ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين حيث تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أشار النجار فى بيان إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرات الــ5 مبادرات شملت مبادرة "صحة المرأة" والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية حيث من خلالها تم فحص ما يقرب من 70 ألف سيده خلال شهر نوفمبر لعام 2022 حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وشملت أيضا مبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف حيث تم فحص 5 آلاف 251 سيدة خلال المبادرة وذلك فى نوفمبر 2022.

أما مبادرة "السمعيات" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص أكثر من 10 آلاف طفل وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2022 حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة ومبادرة "الاعتلال الكلوى" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم فحص 25 ألف و 220 مواطن خلال شهر نوفمبر 2022 حيث و تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.



































