شكوى من تراكم القمامة وسوء النظافة فى أم بيومى بالقليوبية.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ أحمد حمدى شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بسبب تراكم القمامة فى شارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة فى أم بيومى التابعة لمحافظة القليوبية، وخروج رائحة كريهة وانتشار الحشرات وإغلاق القمامة للطريق.

وقال القارئ: "نعانى من تراكم تلال القمامة بشارع بدر الدين، ما يؤثر سلبًا باستنشاق روائح كريهة تسبب أمراضا صحية، وهو الأمر الذى جعلهم يتقدمون بشكاوى للمسئولين، ولكن دون نتيجة، ما يؤثر سلبا باستنشاق روائح كريهة تسبب أمراضا صحية، وهو الأمر الذى جعلهم يتقدمون بشكاوى للمسئولين، ولكن دون نتيجة.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لرئيس حي شرق شبرا الخيمة، الذي أكد استمرار العمل اليومي في أعمال رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، وأنه يتم الرفع الدوري القمامة منعا لانتشار الروائح الكريهة وكذلك في إطار سياسة الدولة لمواجهة تفشي المرض.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".