شكوى من انتشار الصرف الصحى والقمامة بشارع النجراشى طهطا بسوهاج.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا- سوهاج - محمود مقبول

أرسل القارئ عمار عصام الدين أحمد، المقيم بشارع النجراشي المتفرع من شارع المستشار تابع لمركز طهطا ب محافظة سوهاج ، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن " باليوم السابع بسبب سوء الصرف الصحى مما ترتب عليه تكاثر الحشرات وانتشار الروائح الكريهة، وعدم القدرة على المرور في الشوارع خاصة عند ذهاب الأطفال للمدارس، فضلا عن انتشار القمامة مما يزيد الوضع سوء.

وأكد المحاسب عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم التواصل مع المواطن وسوف يتم مخاطبة الصرف الصحى بناءا على الطلب الذى سوف يتقدم به المواطن من خلال المركز التكنولوجى للتنسيق وعمل اللازم.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".