"سماح" موهبة فنية شابة من دمياط تحب الرسم والتصوير وتعلم الأطفال

فريق المحافظات

لم تمنعها مسئوليتها كزوجة وأم من ممارسة هوايتها وتنميتها في حب الرسم والتصوير، ولكن زاد على ذلك شغفها وحبها تعليم الصغار على يديها مهارات الرسم واستخدام الألوان .

"اليوم السابع" التقى موهبة فنية في حب الرسم والتصوير وتعليم الأطفال مبادئ الرسم.

سماح السيد موسى حاصلة على الثانوية الفنية قسم زخرفة وهي زوجة وأم وهي تحب الرسم منذ طفولتها وظلت معها الموهبة تكبر وتنمو حتى أصبحت تعلم أطفالها والأطفال من حولها مهارات الرسم.

وتقول سماح موسى: أحب الرسم منذ أن كان عمري 10 سنوات وكنت أرسم كل شيء حولي ببساطة وفي كراس الرسم وكانت معلمة التربية الفنية تشجعني وتحفزني، وكنت في المرحلة الثانوية أشارك في المدرسة عمل لوحات التجميل ولوحات المعارض الفنية، ولأن الموهبة كانت متوفرة في الأصل دعمها الدراسة بقسم الزخرفة، وتم تنميتها واعمل حاليا في مجال تعليم الأطفال مهارات الرسم واستخدام الألوان.

وأضافت سماح موسي أنا احب الفن والألوان ومن اكثر الأشياء التي احب رسمها هي البورتريهات الطبيعة الصامتة والكرتون،والزهور، واحب ايضا مجال التصوير الفوتوغرافي والتقاط صور الطبيعة، وشاركت في معارض محدودة،وكسبت شهادات تقدير ولكن وقتي لا يسمح للمشاركة في كثير من المعارض حاليا وانتظر استكمال باقي الأعمال وتكوين مجموعة مناسبة .

وأشارت سماح موسى يوجد لدي عدد كبير من الاسكتشات واغلب الرسومات بالقلم الرصاص والخشب والفحم والألوان المائية واتمنى اعمل معرض كبير يضم كل لوحاتي، واتمني اعمل ورشة فنية اعلم فيها الصغار ويكون فيها كل الالوان من الرسومات والنحت والزخرفة، واحب ان يطلق علي فنانة تشكيلية متنوعة

وأضافت سماح موسي بدأت حاليا مرحلة المشاركة في المسابقات لإظهار اعمالي وتلقي انطباع الناس عليها وتقييمها.



سماح موسي



لوحات سماح موسي



لوحات



لوحات سماح موسي



إحدى الصور