سقوط عاطلين بحوزتهما 2.5 كليو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة سندبيس دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "أ ر ع"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"أ س أ"، 32 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما حوالي 2.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين والأيس، وسلاحين ناريين وعدد من الذخائر التي تستخدم على الأسلحة النارية، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاحين الناريين والذخائر للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.