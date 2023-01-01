سفير كرواتيا بالقاهرة: الانضمام لمنطقتى اليورو وشنجن يعزز التعاون مع مصر

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أشاد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك، بانضمام بلاده ل منطقتي اليورو وشنجن ، وهو ما يسهل العلاقات والتعاملات مع مصر، لتكون أكثر سلاسة وأسهل في ضوء معرفة المصريين بمعايير الاتحاد الأوروبي مما ينعكس على تعزيز التعاون.

وأكد السفير - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على قوة العلاقات مع مصر التي تتسم بالود.. مشددا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجالات التجارة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم .

وقال إن مصر وقعت مع كرواتيا على حزمة من الاتفاقيات الثنائية، وسوف يتم الانتهاء من الاتفاقيات الباقية بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن اندماج كرواتيا المستمر في الاتحاد الأوروبي له تأثير على تطوير العلاقات مع مصر بشكل عام.

وأعرب عن اعتقاده بأن تبادل الزيارات والمشاورات المستمرة بين كبار المسئولين الحكوميين في كلا البلدين، سيسهم في دعم التعاون في كافة المجالات، متوقعا أن يشهد العام الجديد إمكانية تنظيم الزيارات بين الجانبين .

وعن مؤتمر المناخ "cop27" أشاد بوشنياك بالتنظيم الرائع لمصر في استضافتها المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة العالم طرحوا المبادرة وأكدوا للرأي العام العالمي على الحاجة الملحة للتصرف بمسئولية فيما يتعلق بقضايا المناخ بشكل أفضل التي تؤثر على جميع الدول سواء الغنية والمتطورة أو الفقيرة.

وأوضح أن انضمام كرواتيا لمنطقة شنجن وتبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) سيجعل السفر أسهل وأبسط على الكرواتيين وكذلك تبسيط المعاملات المالية بيننا وبين الدول الأعضاء في منطقة اليورو .