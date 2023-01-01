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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا الأمريكية

الأحد، 01 يناير 2023 11:23 م
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا الأمريكية ريختر
كتب محمد جمال

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وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقى منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوى وقع الشهر الماضي، بحسب سكاى نيوز.
 
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.
 
كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.
 
وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.

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