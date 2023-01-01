رياضة كفر الشيخ تطلق مسابقة خماسى كرة القدم احتفالا بعيد الشرطة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسابقة خماسي كرة القدم بمراكز الشباب احتفالاً بعيد الشرطة المصرية وفق شروط المشاركة فى التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، على أن يكون جميع اللاعبين بالفرق من أعضاء مراكز الشباب وتطبق المسابقة نظام خروج المغلوب و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تجرى وفق شروط معلنة تلزم الفرق بإعداد كارتة مجمعة للفريق، معتمدة طبياً عن الحالة الصحية للمشاركين و الإلتزام بمواعيد مباريات التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية وتكون مدة المباراة 20 دقيقة على شوطين ويتكون الفريق الواحد من 8 لاعبين 5 لاعب أساسى وإثنين احتياطيا على ألا يقل عمر اللاعب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عام .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري و تهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، وتقام التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و مديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.