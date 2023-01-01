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رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى

الأحد، 01 يناير 2023 02:27 م
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى جانب من التفقد
المنوفية - محمود شاكر

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تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 ، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
 
واطمأن الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على انتظام سير الإختبارات ، وتواجد الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ، وانتظام وجود الطلاب فى أماكنهم المخصصة وفق أرقام الجلوس، والتزامهم بالقواعد المقررة؛ وذلك لتحقيق الإنضباط المنشود. 
 
ووجه الدكتور كشك بتوفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الإختبارات، مشيرًا إلى حرص ادارة الجامعة على متابعة أعمال الإختبارات بصورة مستمرة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
 
وخلال جولته، أشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية للإمتحانات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

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