رئيس الحكومة الجزائرية يدعو إلى رفع وتيرة العمل فى شتى القطاعات خلال 2023

جاء ذلك خلال البيان، الذي نشره رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم/ الأحد/ بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.



وأضاف أن هذه المقاربة التى تتبناها حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله، وكذلك تعميم الرقمنة و تطوير البنية التحتية.



ودعا عبد الرحمن إلى التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية وإتمام برنامج الإصلاح و التغيير الذى رسم معالمه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.