حياة كريمة.. قافلة جامعة سوهاج البيطرية تنطلق لقرية البربا وتعالج 280 حالة.. صور

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه يتم خلال القوافل التي تنظمها الجامعة للقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجاناً، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام به.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القوافل تهدف الي توفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف الدكتور بهاء الدين القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، و رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.



اقبال الاهالى على القافلة البيطرية (1)



اقبال الاهالى على القافلة البيطرية (2)



اقبال الاهالى على القافلة البيطرية (3)



الحيوانات المنزلية تتلقى العلاج (1)



الحيوانات المنزلية تتلقى العلاج (2)



الحيوانات المنزلية تتلقى العلاج (3)



توقيع الكشف البيطرى على الحيوانات (1)



توقيع الكشف البيطرى على الحيوانات (2)