اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بقنا.. الانتهاء من تنفيذ 39 عمارة سكنية ووضع خطة عاجلة لاستغلالها

الأحد، 01 يناير 2023 06:56 م
حياة كريمة بقنا.. الانتهاء من تنفيذ 39 عمارة سكنية ووضع خطة عاجلة لاستغلالها عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخطة التفصيلية لاستغلال عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك وضع خطة لصيانة وتشغيل العمارات السكنية مع وضع جدول زمنى للاستلام، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بالمستحقين واعتمادها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تمهيدا لتسليمها للمستحقين، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ  39 عمارة سكنية بواقع  312 وحدة سكنية تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، كاملة التشطيب والمرافق كمرحلة أولي، وموزعة على  قرى حجازة وخزام بمركز قوص، وقرى العطيات، الميات،  العبابدة بمركز دشنا،  وقرى حاجرالدهسة قبلى، حاجر الدهسة بحرى، بمركز فرشوط، وقرية المراشدة، بمركز الوقف،  وقرية القارة، بمركز أبوتشت، مشيرًا إلي أن الوحدة السكنيه تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 100م2، فضلا عن 312 حظيرة  ملاصقه العمارات السكنية لتربية المواشي على مساحة 15 م2 بما يتناسب مع هوية القرى، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة .

وأضاف الداودي، أن مبادرة "سكن كريم" تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنساني لتكريمهم وحفظ حقهم في العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت في رؤيتها التنموية مختلف الفئات المجتمعية من الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب الغير القادر على العمل.

ووجه الداودي، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشكيل لجنة لاستلام العمارات السكنية على أن يكون رئيس المدينة هو رئيس اللجنة، مؤكدا أن لجنه اختيار المستفيدين من مبادرة "سكن كريم" ستكون برئاستة.

 

 عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (1)

عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (1)

عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (2)
عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (2)

عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (3)
عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (3)

عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (4)
عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (4)

 


 
 

حياة كريمة

سكن كريم

مبادرة حياة كريمة بقنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بالمنوفية.. المبادرة الرئاسية تحول قرية ساقية أبو شعرة لقرية نموذجية.. ومشروع الصرف الصحى المتكامل يعمل بطاقة إجمالية 15 ألف م3/يوم.. وأعمال التشطيبات النهائية جارية لعمارات "سكن كريم"

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:30 ص

"حياة كريمة" بسمة أمل فى المحافظات.. تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرية عشما فى الشهداء.. وضع أساسات عمارات سكن كريم وزرع أعمدة الإنارة بقرى كفر الشيخ.. توقيع الكشف الطبى وصرف علاج مجانى لـ3166 مواطنا بأسوان

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:00 ص

حياة كريمة بكفر الشيخ.. وضع أساسات عمارات سكن كريم وزرع أعمدة الإنارة بالقرى

السبت، 25 يونيو 2022 04:07 م

محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء عمارات "سكن كريم" بقرية قصاصين الشرق

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة