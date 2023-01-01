حياة كريمة بقنا.. الانتهاء من تنفيذ 39 عمارة سكنية ووضع خطة عاجلة لاستغلالها

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخطة التفصيلية لاستغلال عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك وضع خطة لصيانة وتشغيل العمارات السكنية مع وضع جدول زمنى للاستلام، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بالمستحقين واعتمادها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تمهيدا لتسليمها للمستحقين، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 39 عمارة سكنية بواقع 312 وحدة سكنية تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، كاملة التشطيب والمرافق كمرحلة أولي، وموزعة على قرى حجازة وخزام بمركز قوص، وقرى العطيات، الميات، العبابدة بمركز دشنا، وقرى حاجرالدهسة قبلى، حاجر الدهسة بحرى، بمركز فرشوط، وقرية المراشدة، بمركز الوقف، وقرية القارة، بمركز أبوتشت، مشيرًا إلي أن الوحدة السكنيه تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 100م2، فضلا عن 312 حظيرة ملاصقه العمارات السكنية لتربية المواشي على مساحة 15 م2 بما يتناسب مع هوية القرى، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة .

وأضاف الداودي، أن مبادرة "سكن كريم" تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنساني لتكريمهم وحفظ حقهم في العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت في رؤيتها التنموية مختلف الفئات المجتمعية من الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب الغير القادر على العمل.

ووجه الداودي، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشكيل لجنة لاستلام العمارات السكنية على أن يكون رئيس المدينة هو رئيس اللجنة، مؤكدا أن لجنه اختيار المستفيدين من مبادرة "سكن كريم" ستكون برئاستة.

عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (1)



عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (2)



عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة (3)