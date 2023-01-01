حصاد 2022.. تنفيذ 22 مشروعا قوميا بينهم 4 مشروعات جار العمل بهم بدمياط

أعلنت محافظة دمياط، عن حصاد العام 2022، وتضمن الاعلان عن إجمالى المشروعات القومية التى تحققت على أرض دمياط منذ اغسطس 2018 وحتى نهاية العام الحالى 2022، وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن المحافظة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية المطلوبة وتماشيا مع مشروع مصر 2030، واضافت أن محافظة دمياط شهد تنفيذ 22 مشروع قومى خلال تلك الفترة بينها 4 مشروعات مازال العمل جاريا بها.

ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز المشروعات القومية التى شهدتها دمياط خلال الفترة الماضية والتى جاءت على النحو التالى.

تنفيذ مشروع انشاء مستشفى دمياط العسكرى، والتى ساهمت فى تطوير خدمات القطاع الطبى بالمحافظة، خاصة عقب تزويدها بالأجهزة الطبية المتطورة لفحص الحالات الحرجة.

توسعات شركة موبكو، جاء ذلك عقب زيارة رئاسية شهدتها دمياط، وشهدت تلك التوسعات تزويد الشركة بمحطات معالجة للحفاظ على مياة نهر النيل، كذلك تم متابعة توفير الاشتراطات البيئة المطلوبة من أجل تقديم مشروع نموذجى يتامشى مع خطة العالم للحفاظ على البيئة والعمل وفق مناخ مناسب لهذا الأمر.

محطة غرب دمياط الغازية 2 المرحلة الثانية، مشروع قومى آخر ساهم فى تطوير خدمات المحافظة فى مجال المواد البترولية، الأمر الذى يعود على الأهالى بشأن توفير احتياجاتهم من الغاز الطبيعى.

إزدواج خط غاز الجميل بدمياط، خطة شاملة شهدتها محافظة دمياط فى هذا الشأن من أجل تقديم أفضل الخدمات سواء على الصعيد المحلى أو الدولى أيضا.

تنمية حقل غازاتول بشمال دمياط، يعتبر من المشروعات العملاقة التى شهدتها دمياط فى هذا المجال، وظهر تأثيره بشكل كبير فى تنمية خدمات القطاع على كافة الأصعدة.

مدينة دمياط للأثاث، المشروع الأكبر الذى وقع داخل محافظة دمياط فى مجال صناعة الأثاث، ومازالت أعمال المراحل المتقدمة من المشروع جارية، ساهمت مدينة دمياط للأثاث فى توفير العديد من الفرص التسويقية أمام المشاركين بها ومن المتوقع أن تتحول لأكبر مركز تجمع للصناع مستقبلا.

فندق اللسان برأس البر، كان به التأثير الأكبر فى تطوير خريطة السياحة داخل محافظة دمياط، الاعلان عن مشروع فندق اللسان ساهم كثيرا فى وضع محافظة دمياط على الخريطة السياحية لمصر، كان عامل جذب للكثير من الأفواج السياحية مستغلا موقعه المتميز داخل جزيرة رأس البر.

مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، كان له الأثر الأكبر فى تقديم الكثير من الخدمات فى قطاعات متعددة، ولكن يتبقى دوره الكبير فى تقديم التنمية المطلوبة للبحث العلمى.

المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، يأتى ضمن خطة مشروعات ميناء دمياط لمواكبة التطور فى مجال تقديم خدماتها فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا.

محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، كان لها أثر كبير فى تطوير العمل داخل المدينة.

توسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، قدم هذا المشروع حلا جذريا للكثير من الازمات التى كانت تواجه المدينة قديما، أبرزها تطوير خدمات القطاع لرواد المدينة وكذلك تخفيف الضغط عن القرى المجاورة لها.

انشاء 36 عمارة سكنية بكفر سعد، من بين مشروعات سكنية عديدة شهدتها دمياط، ولكنه كان باكورة تلك المشروعات والذى قدم خدماته لأهالى المدينة استكمالا لما يشهده مركز كفر من مشروعات تنموية حاليا.

انشاء 8 عمارات بدقهلة الزرقا، كان له تأثيرا فى تقديم خدمات لحل أزمة سكانية لمجدودى الدخل من أبناء مركز الزرقا.

تحويل محطة كهرباء دمياط 2 لنظام الدورة المركبة، جاء ذلك ضمن خطة تطوير شبكات الكهرباء التى تشهدها مصر حاليا.

تطوير الطريق الملاحى القاهرة /دمياط.

عدد 160 عمارة سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

-تطوير آخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط" بشمال وجنوب الصيادين برأس البر" بهذا المشروع أعلنت محافظة دمياط محافظة خالية من العشوائيات.

محطة المعالجة بشطا

المشروعات القومية الجارى تنفيذها

-مشروع مد الغاز "حقل ظهر" بمدينة كفر البطيخ.

المجزر الآلى والمحجر الصحى بمنطقة شطا.

مشروع تطوير عواصم المدن بمدينة رأس ٩.

محطة محولات غرب دمياط جهد 500/220 ك.ف جمصة بجوار منطقة 173 فدان.