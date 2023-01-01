حصاد مرصد الأزهر فى 2022.. 187 حملة إلكترونية و465 إصدارا بالعربية واللغات

كتب ـ لؤى على

*مرصد الأزهر في 2022.. 465 إصدارًا بالعربية واللغات لدعم القضية الفلسطينية وتفكيك الفكر المتطرف



*حصاد مرصد الأزهر.. 58 ندوة للشباب و187 حملة إلكترونية بـ13 لغة لنشر التسامح ومكافحة التطرف



*مرصد الأزهر يستقبل 35 زيارة محلية وأجنبية في 2022.. إشادات وانعكاس لدور المرصد عالميًّا

كثف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جهوده خلال عام 2022م في إطار رؤيته ورسالته التي تنطلق من عالمية الأزهر، حيث جاءت جهود المرصد في مجال مكافحة التطرف بمختلف صُوره على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ لتحقيق السلام العالمي في إطار من الوسطية والاعتدال التي يتميز بها الأزهر الشريف، وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعظيم رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والأخوة الإنسانية، وتعزيز مكانة مصر العالمية في مجال مكافحة التطرف وبناء السلم المجتمعي.

وخلال عام 2022م أصدر مرصد الأزهر (20) إصدارًا عربيًّا وأجنبيًّا لإبراز سماحة الإسلام ومكافحة الإسلاموفوبيا، و(465) إصدارًا بالعربية واللغات لدعم القضية الفلسطينية وتفكيك الفكر المتطرف، ومواصلة إصدار مجلة «مرصد» حيث بلغ عدد إصدارات حتى الآن 38 عددًا في مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا، ومجلة (Step Forward) للإجابة عن التساؤلات الفكرية بالإنجليزية والفرنسية، مع تكثيف جهود مرصد الأزهر على مواقع التواصل لترجمة وإبراز جهود مصر والأزهر في مكافحة التطرف، و(187) حملة إلكترونية بـ(13) لغة لنشر تعاليم الإسلام ودعم القضايا المجتمعية والدولية، و(58) ندوة وورشة تثقيفية للشباب، و(54) مشاركة إعلامية لإبراز جهود المرصد، و(40) دورة تدريبية لتطوير الأداء المهني للباحثين بالمرصد، و(35) زيارة محلية وأجنبية.



20 إصدارًا عربيًّا وأجنبيًّا لإبراز سماحة الإسلام ومكافحة الإسلاموفوبيا

بلغ عدد إصدارات المرصد من الكتب العربية والأجنبية (20) كتابًا أبرزها «الإسلام دين الرحمة لا دين السيف» باللغة الإنجليزية، يبين أساس عقيدة التوحيد في الإسلام وعالمية رسالة الدين الإسلامي وكفالته لحرية الاعتقاد، وأسس الوسطية في العقيدة الإسلامية من خلال بيان مدى سماحته ورحمته ورأفته بالأخر، مسلطًا الضوء على مفهوم «الآخر» من المنظور الإسلامي، لينتقل السياق تباعًا للحديث عن الجهاد في الإسلام وحكمه ومشروعيته وصوره وأخلاقياته.

كما أصدر المرصد كتاب «تطور ظاهرة الإسلاموفوبيا في إسبانيا خلال عامي 2020 و2021- دراسة تحليلية» باللغة الإسبانية، حيث يتناول الكتاب تطور قضية الإسلاموفوبيا في العامين 2020 و2021 على مستوى الممارسات العنصرية والاعتداءات التي تمارس ضد المسلمين رجالًا ونساء، وكذا على المستوى الإعلامي، وتأثيرات ذلك على صورة المسلمين في إسبانيا وأوروبا.

وجاء كتاب «الصراعات العالمية ما بعد الكوفيد تحت مجهر مرصد الأزهر» باللغة الإسبانية ليتناول العديد من المحاور، وتأتي الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات الإسلامية في إسبانيا من أبرز تلك المحاور التي تصدرت عناوين الصحف الإسبانية في فترة ما بعد وباء «كورونا»، ثم يأتي بعد ذلك محور اللاجئين وتدهور أوضاعهم على جميع الأصعدة الثقافية والتعليمية والاجتماعية بسبب تقاعس العديد من الدول الأوروبية عن حل أزمتهم الإنسانية، وأخيرا يأتي محور الجماعات الإرهابية، والتهديدات التي تطلقها من حين لآخر ضد إسبانيا، فضلا عن أزمة العائدين من داعش.

وألقى كتاب «الإسلام في الصين.. علماء وأعلام» باللغة الصينية- الضوء على جهود المسلمين في الصين وأثرهم في تاريخ الصين، ودورهم في تكوين الثقافة الإسلامية الصينية داخل المجتمع الصيني، من خلال سرد حقيقي وواقعي لحياتهم والدور الذي لعبوه داخل المجتمع الإسلامي خاصة والمجتمع الصيني بشكل عام.



465 إصدارًا بالعربية واللغات لدعم القضية الفلسطينية وتفكيك الفكر المتطرف

بلغ مجموع المقالات والتقارير الصادرات باللغات الأجنبية خلال عام 2022م (271) في حين بلغ مجموع المقالات والتقارير الصادرة باللغة العربية (194)، دارت في الغالب حول محاور من مثل تفكيك الخطاب الإرهابي، وترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي، وأحوال الإسلام والمسلمين، وخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، والقضية الفلسطينية وغيرها، أبرزها: هدم الجدران إستراتيجية داعش الجديدة لاستعادة قواه!- تداعيات مقتل الهاشمي ومنهجية داعش المستقبلية- الانتماء ودوره في الحد من ظاهرة التطرف- مردود الحرب الروسية الأوكرانية على التنظيمات ‏المتطرفة.

أما إصدارات مرصد الأزهر باللغات الأجنبية خلال 2022م فكانت: تحديات على طريق الإنسانية (Desafíos en el camino de la fraternidad humana)- مفهوم الحدود (العقوبات) في الشريعة الإسلامية Le punizioni prescritte dalla Sharia islamica (hudud))- التربية المناسبة للأطفال (اولاد کی صحیح تربيت وتعلیم)- حرية العقيدة في الفكر الأزهري ودوره في مكافحة التطرف (آزادى عقيده در انديشه الأزهر ونقش آن در مبارزه با افراط گراى)- أزمة الروهينجا المتجددة (The Recurrent Rohingya Crisis).



مجلة «مرصد».. 38 عددًا في مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا

مجلة مرصد، وهي ربع سنوية تصدر باللغة العربية، وقد صدر منها (38) عددًا حتى الآن، وتتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة فيما يخص الإرهاب والإسلاموفوبيا وغيرها من القضايا محل اهتمام المرصد.

بمجلة (Step Forward).. مرصد الأزهر يجيب على التساؤلات الفكرية بالإنجليزية والفرنسية

صدرت (5) أعداد من مجلة (Step Forward) باللغة الإنجليزية، ومجلة (Un pas en Avant) باللغة الفرنسية، وهى تصدر بصفة دورية كل أربعة أشهر، وتهدف إلى مواكبة القضايا المطروحة على الساحة العالمية خاصة في سياق الدول الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، من خلال الإجابة على التساؤلات الفكرية الرائجة في تلك الدول وتقديم عدد من الرسائل التوعوية المبسطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام بالإضافة إلى طرح عدد من مقالات الرأي لشخصيات بارزة من مختلف الجنسيات.

جهود مرصد الأزهر على مواقع التواصل.. ترجمة لجهود مصر والأزهر في مكافحة التطرف

وخلال عام 2022م، بلغ مجموع منشورات المرصد اليومية باللغات الأجنبية (1450) فيما بلغ عدد المشورات باللغة العربية نحو (370)، حيث تشارك كل وحدات المرصد في ترجمة جهود الأزهر الشريف والدولة المصرية في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، والدفاع عن قضايا الأمة وحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمغلوطة. والإدانة اليومية بالعربية واللغات الأجنبية لكل العمليات الإرهابية حول العالم. وكذلك رصد كل أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بخلاف القضايا محل اهتمام الأزهر والدولة المصرية. وكذلك تسليط الضوء على معاناة اللاجئين حول العالم. والترويج لكل مخرجات المرصد المرئية والمقروءة والمسموعة.



187 حملة إلكترونية بـ13 لغة لنشر تعاليم الإسلام ودعم القضايا المجتمعية والدولية

وبلغ مجموع الحملات الإلكترونية لمرصد الأزهر خلال عام 2022 عدد (187) حملة، عبارة عن رسائل قصيرة منشورة باللغة العربية واثنتي عشرة لغة أجنبية، أبرزها هذه الحملات حملة «رسالة من كتاب» باللغة العربية، و«حقوق النساء في الإسلام» بالفارسية، و«من تعاليم الإسلام» بالأردية، و«رسائل من منتدى اسمع واتكلم 2» بالصينية، و«التغير المناخي» بالإسبانية، و«أفلا يتدبرون» بالفرنسية، و«كن إيجابي» بالتركية، و«أصحابي كالنجوم» بالإيطالية، و«معًا ضد الكراهية» بالعبرية، و«الابتزاز الإلكتروني» بالألمانية، و«المناخ مسئولية جماعية» باليونانية، و«تفكّر» بالإنجليزية.



58 ندوة وورشة تثقيفية للشباب.. دعم لجسور الثقة بين المؤسسة الدينية والشباب

شارك المرصد خلال عام 2022 في عدة ندوات وورش عمل في أماكن مختلفة بلغت نحو (58) أبرزها مشاركة مرصد الأزهر لأول مرة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتنظيم معسكر تثقيفي بمدينة الطور جنوب سيناء، بمشاركة طلاب يمثلون ٢٨ دولة. والمشاركة في حملة ميدانية توعوية تثقيفية في منطقة حلايب وشلاتين. وتنظيم النسخة الثانية من منتدى «الشباب والمؤسسة الدينية.. اسمع وتكلّم»، للاستماع إلى الشباب وإجراء حوار خلاق معهم والاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم وصقلهم بالخبرات وتحصينهم بالفكر المعتدل، ودعم جسور الثقة بين المؤسسة الدينية والشباب.



54 مشاركة إعلامية لإبراز جهود المرصد في مكافحة الظواهر السلبية شارك المرصد في العديد من المقابلات التليفزيونية والصحفية بلغت (54) مشاركة إعلامية، أبرزها حوار مع جريدة الأهرام حول تحذير مرصد الأزهر من استراتيجية داعش الجديدة في تنفيذ هجماته الإرهابية من خلال الطائرات بدون طيار. ولقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر» والحديث عن كتاب «مسلمي بلجيكا» وكيفية اندماج المسلمين في المجتمع، ولقاء على الفضائية المصرية للحديث عن حملة ‏طرق الأبواب التي يقوم بها المرصد، ومقابلات ومداخلات تلفزيونية للحديث عن خطر الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دور المرصد وتأثيره داخليا وإقليميا ودوليا.‏ وتسجيل (3) حلقات تلفزيونية رمضانية في برنامج «نايل كروز» على قناة النيل الدولية.



40 دورة تدريبية للباحثين بالمرصد.. تطوير مهني واستفادة من التطورات التكنولوجية (40) هو عدد الدورات التدريبية التي شارك فيها الباحثون بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الباحثين بالمرصد وتطوير الأداء المهني لديهم والاستفادة من كل التطورات التكنولوجية على الساحة والاطلاع الدائم على آخر المستجدات في هذا المضمار، أبرزها المشاركة في برنامج تدريبي حول «السلوك التكنولوجي» بالمعهد الأمني للتنمية البشرية، ودورة التحرير الصحفي، ودورة الترجمة التحريرية والفورية بمركز الأزهر للترجمة، والعديد من الدورات التي تنمي خبرات الباحثين بالمرصد وتسهل لهم أداء مهاهم في رصد ومكافحة الفكر المتطرف ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.