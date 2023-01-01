اليوم السابع
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الأحد، 01 يناير 2023 01:48 م
أكرم القصاص
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حبس لص المنازل بأسلوب المغافلة فى القاهرة 4 أيام

الأحد، 01 يناير 2023 01:48 م
حبس لص المنازل بأسلوب المغافلة فى القاهرة 4 أيام حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ساعة يد ومشغولات ذهبية من داخل فيلا فى منطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة (ساعة يد وبعض المشغولات الذهبية) من داخل الفيلا سكنه بدائرة القسم .

بإجراء التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا).. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا محل البلاغ كمشرف معمارى لإنهاء بعض الأعمال بها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالصعود إلى إحدى الغرف بالفيلا وتمكن من مغافلة باقى العاملين بالفيلا واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بالعقار محل سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

 

 


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