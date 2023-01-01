تفاصيل نجاح أجهزة الدولة في ضبط الأسعار بأسوان وإحالة المخالفين للنيابة

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة بجد لضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل، دون مغالاة من قبل التجار، وبادرت الدولة بضخ سلع بكميات كبيرة في الفترة الأخيرة لمنع حدوث أزمة في الأسواق، وتخفيف الأعباء على المواطنين .

وتواصل أجهزة الدولة بأسوان جهودها لضبط السوق ومنع التلاعب بالاسعار وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الإقتصادية العالمية وإرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مجلس المحافظين الأخير .

كما يتم تشديد الرقابة التموينية للتصدى للمخالفين ،وتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المواطنين بتوافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بالأسعار المناسبة .

كما يتم تكثيف الحملات بأسوان،لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار ،كما وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية،باحالة ضبط واقعة ضبط 18 طن من السكر المدعم الخاص بالشركة المصرية للجملة إلى النيابة العامة، منها 9 طن تم ضبطها بمدينة أسوان ، و 9 طن تم ضبطها بمدينة دراو حيث من المقرر طرح هذه الكميات بنفس السعر المخفض والمقرر من وزارة التموين داخل الشوادر التى جارى إقامتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية داخل 5 مراكز ومدن ، وخاصة فى الأماكن التى بها كثافات سكانية عالية لتستمر حتى بعد شهر رمضان المعظم .

في نفس السياق يتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة من اللجان المشتركة للجهات المعنية والرقابية سيتم إبلاغها بالمواقع المستهدفة بعد تحركها لضرب التجار الجشعين والمحتكرين للسلع الإستراتيجية بيداً من حديد ، مع إحالة ما يتم ضبطه من مخالفات إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات الحاسمة ، مع تطبيق أقصى عقوبة ، فحماية المواطنين من ظاهرة إرتفاع الأسعار وتفاوتها وعدم الإعلان عنها هو قضية أمن قومى ، فيما تجري متابعة يومية لتأمين إحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية ، بجانب التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وردع تجاه المخالفين حيث تم تحرير 181 مخالفة خلال الأسبوع الماضى ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو إحتكار وتخزين سلع إستراتيجية دون طرحها في الأسواق أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص وغيرها ، وتم التنسيق مع وزارة التموين والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمع إستهلاكى ومنفذ وشادر ومعرض بجميع مراكز ومدن المحافظة ، و تضم 210 مجمعات إستهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بجانب 18 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ،و 10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية " أمان " ، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة .

كما تم تشكيل لجان مشتركة بمحافظة أسوان، من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية.

وتكثف الأجهزة التنفيذية، المتابعة الميدانية بالأسواق بأنحاء محافظة أسوان، للوقوف على مدى الإلتزام بإعلان الأسعار وثباتها بصورة واضحة على السلع ، وبما يتناسب مع الظروف المعيشية للأهالى ، حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من خلال غلق المنافذ والمحال المخالفة .

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمرور الدوري ، والتعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه في أسعارها ، وكذا من يقوم بإحتكارها.

وشدد محافظ أسوان على أنه سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة السلع التى تعرضها ، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين بأسعار مخفضة حيث سيتم التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بكل حزم .

وكلف محافظ أسوان، مسئولى الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بكافة المراكز والمدن ، وهو الذى يتزامن مع توفير السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بكميات كافية تغطى إحتياجات المواطنين ، وخاصة داخل 33 مجمع إستهلاكى تم طرح 425 طن من الأرز فيهم بسعر 14.5 جنيه ، علاوة على السلع الأساسية والغذائية الأخرى ، فضلاً عن ضخ 865 طن من الأرز للمقررات التموينية بسعر 12.5 جنيه ، وهو الذى تزامن مع طرح 65 طن من الأرز بالمحلات التجارية والسوبر ماركت بإشراف من مديرية التموين .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تأمين إحتياجات المركبات والمواطنين من المواد البترولية داخل 73 محطة وقود موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة مما ساهم فى القضاء على أى إختناقات بشكل إستباقى .

كما أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد إنتهاء المهلة المقررة، بجانب توجيه كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفائها ، والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق ، وخاصة السلع الإستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين .

وأضاف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين ، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع " لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرفة التجارية ، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع ، وإحتكارها بطرق غير مشروعة .

في نفس السياق كان قد أعطي الدكتور على مصيلحى وزير التموين، تعليماته بتسليم الشركة المصرية بأسوان كميات من الأرز التموينى والحر بإجمالى 1290 طن منها 865 طن أرز تموينى يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو ، بجانب 425 طن أرز حر يتم بيعه بفروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بسعر 14.5 جنيه للكيلو ، وجارى بالتوازى شحن كميات إضافية .