تعرف على حصاد عائدات السكك الحديدية عام 2022

كتب مدحت عادل



وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي :

سجلت قيمة إيرادات السكك الحديدية 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع 10.9%.

بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض طفيف1%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.5 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

بلغت عدد رحلات الطيران 247.8 ألف رحلة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 160.6 ألف رحلة خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع 54.3%.

سجل عدد ركاب الطائرات 30.8 مليون راكب خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 17.9 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع 72.1%.

بلغت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 208.1 ألف طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 217.2 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض 4.2%.

سجل عدد ركاب النقل البحري 279.9 ألف راكب خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 212.4 ألف راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع 31.8%.

بلغت كمية البضائع المنقولة بحراً 132.4 ألف طن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 120.7 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع 9.7%.