تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2022

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 137.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6 مليارات جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 480.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.5 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، ثم " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 212.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 521.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 141.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 179.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 96.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 53.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول بلغ 164.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 978 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 10.10% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.47% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 10.82% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.46% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.