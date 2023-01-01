"تضامن بورسعيد": 12 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

بورسعيد محمد فرج

أكد فراج محمد حافظ وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد خلال تصريح خاص "لليوم السابع"، أن الدولة حريصة كل الحرص على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية حيث يحتل أهمية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يوجه دائما بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية فضلاً عن تأهيل غير القادرين للعمل لمزيد من الارتقاء لحياة كريمة .

وأشار إلى أنه فى ضوء تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى تم توصيل الدعم النقدى المشروط لمستحقيه "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المستفيدين من مساعدات تكافل 5 آلاف و774 مستفيدا فضلاً عن وصول عدد المستفيدين من مساعدات كرامة 6 آلاف و236 مستفيدا وبإجمالى 12 ألفا .

وتابع أن التضامن تصرف معاش ضمانى للحالات الفردية التى لاينطبق عليها برنامج" تكافل وكرامة وهم كالآتى : 488 أرملة و12 أسرة سجين و 31 أولاد مطلقة و 17 بنت بلغت ال50و3 معاق و 70 شيخوخة .

وقال وكيل وزارة تضامن بورسعيد إن هناك حملة لا تزوجها قبل الـ 18 عاماً والتى يندرج منها العنف ضد المرأة والتسريب من التعليم وختان الإناث بجانب تنفيذ برنامج التربية الإينجابية من خلال مشاركة أطياف مختلفة من المجتمع والتى بها مراحل سينيه من عمر يوم وحتى 18 سنة مقسمة إلى 3 مراحل والمشاركة من خلال إلاتصال على 1442 للمواطنين على أن يتم التوجيه من قبل الرئدات الإجتماعيات لنشر الوعى على كيفية التعامل مع هذه المراحل العمرية.

وأضاف مشروع "مودة" توجه رئيسى للمحافظة على كيان الأسرة المصرية للحد من انتشار ظاهرة الطلاق على مستوى الجمهورية وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالفعل تم عقد ندوات مشروع "مودة" بقاعة مديرية التضامن الاجتماعى.

وتابع: أن مديرية التضامن تقدمت بمقترح للخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 لعدد 9 مشروعات بتكلفة قدرها 2 مليون و795 ألف جنيه فضلاً عن 7 مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها مليون و645 ألف جنيه وتتمثل فى مجال التأهيل الإجتماعى والأسرة والطفولة والأسر المنتجة والدفاع الإجتماعى.

وفى ذات السياق أكد وكيل وزارة تضامن بورسعيد أنه تم الإنتهاء من توفيق 203 جمعية ورقيا وإلكترونيا تطبيقا لأحكام القانون وبناء على تعليمات وزارة التضامن فضلاً عن إشهار 5 جمعيات جديدة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 وتم حل 3 جمعيات

وفى سياق متصل كشف إجراءات تسجيل وتقييم المواطنين من ذو ى الإعاقة بمكتب التأهيل الإجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وهم كالآتى : 756 حالة بمكتب تأهيل بورسعيد و618 حالة بتأهيل بورفؤاد و70 حالة بتأهيل الجنوب و بإجمالى 1444 حالة.

وأضاف أن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الموزعة بمكاتب التأهيل الإجتماعى 1396 بطاقة موزعة كالآتى: 761 حالة بمكتب تأهيل بورسعيد 571 بمكتب تأهيل بورفؤاد و64حالة بمكتب تأهيل الجنوب ، مؤكداً أن الدولة حريصة كل الحرص على تحسين مستوى معيشة الأسر الاولى بالرعاية من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الإجتماعية حيث يحتل أهمية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه يوجه دائما بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية فضلاً عن تأهيل غير القادرين على العمل لمزيد من حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.