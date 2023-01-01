اليوم السابع
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الأحد، 01 يناير 2023 09:20 م
أكرم القصاص
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تحرير 183 محضرا تموينيا وضبط طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

الأحد، 01 يناير 2023 09:07 م
تحرير 183 محضرا تموينيا وضبط طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأحد، بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير 183 محضرا تموينيا متنوعا منها 79 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و104 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري ، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
 
وأضاف " الجمال " أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضرين جنح  مركزالسادات ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية كفر داود لإدارة النشاط بدون ترخيص وضبط 1 طن و410  كجم لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق ، وأخر ضد صاحب مصنع  للصناعات الغذائية "مخللات"، لإدارة النشاط بدون ترخيص  بناحية  منطقة المطورين والتحفظ علي  20 طن مخللات مجهولة المصدر .
 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .
 
 
 
 
 

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