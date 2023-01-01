تحرير 120 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والتحفظ على سلع تموينية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر2022" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي عرضه وكيل المديرية المهندس رمضان معوض ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 99 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 31 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لعدم وجود ميزان، 17 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 13 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين،و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 4 محاضر للتصرف في 22 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية غير المرخصة لتجميع السلع بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وزيادة سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط (7 أطنان) أرز و(1200كجم) دقيق فاخر مجهولة المصدر دون توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، كما تم ضبط أحد المحلات التجارية يقوم بتجميع وبيع سلع غذائية وسلع تموينية مدعمة محظور تداولها خارج منافذ التموين المعتمدة على بطاقات التموين حيث تم ضبط (480) عبوة زيت تمويني وعدد (33) عبوة تونة مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع.

وتم تحرير محضر ضد أحد تجار الأسمدة والمواد الكيماوية لحيازته أسمدة مدعمة من قبل الدولة محظور تداولها خارج منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة المعتمدة وتم ضبط عدد (10أجولة) أسمدة زراعية مدعمة زنة الجوال الواحد 50كجم، فيما تم تحرير محضر ضد أحد تجار السجائر والدخان لحيازته وبيعه سجائر مستوردة مهربة داخل البلاد بطرق غير مشروعة بدون فواتير ومستندات دالة على مصدرها ،حيث تم ضبط(170) علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب تم تحرير محضرا ضد جزار لعدم تغطية اللحوم المعروضة بالشاش الأبيض، ومحضر ضد المسئول عن محل تجاري يزاول النشاط بدون ترخيص أو سجل تجاري، و5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة، و11 محضرا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة.

وفي مجال مواجهة الغش التجاري، تم تنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة ، لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقرار والقوانين التموينية ، حيث تم سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم تحري محضرا لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات، لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط (23) كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، (4) كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، (2) كجم كبدة مجمدة منتهية الصالحية، (4) كجم دهون مجمدة منتهية الصلاحية، (4) كجم مصنعات لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، (25) كجم أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، وثبت بعد عرض المضبوطات على المختصين من الطب البيطري ومراقبي الأغذية أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ،وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 31 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.