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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الهرم

الأحد، 01 يناير 2023 10:18 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الهرم إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة في الهرم، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة، وتبين انها لشخص مقيم بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة،  وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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