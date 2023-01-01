تبون يهنئ الجزائريين وجيش البلاد بقدوم العام الجديد

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شعب بلاده بقدوم العام الجديد 2023، متمنيا له سنة جديدة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وارتقاء البلاد إلى مستوى أعلى.

وتمنى تبون بهذه المناسبة، سنة جديدة للجزائريين "راجيا من المولى عز وجل أن يكون عام خير من كل الجوانب. وأن تتجسد فيه أماني الشعب برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل."

كما أرسل تهنئته لكل الشعب الجزائري والجالية في المهجر متمنيا لهم عاما سعيدا.

ونشر رئيس الجمهورية عبر حسابه في "فيسبوك" تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد إلى الجيش الأبيض.. "لكم منّي كل التقدير دائما و أبدا. عام سعيد و كل عام وأنتم بخير."

كما تمنى لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، "سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط الصف وجنود، وخاصة أولئك المرابطين على الحدود، الساهرين على سلامة الوطن. دمتم جميعا ذخرا للجزائر، وكل عام وأنتم بألف خير."