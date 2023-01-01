اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين فى كلمة رأس السنة: عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية

الأحد، 01 يناير 2023 12:00 ص
بوتين فى كلمة رأس السنة: عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية بوتين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في كلمة بمناسبة عيد رأس السنة، إن عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية، وإن روسيا تقاتل من أجل استقلالها والحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانبها.

ولأول مرة سجل بوتين كلمته للمواطنين الروس بمناسبة عيد رأس السنة ليس على خلفية الكرملين لكن وسط مجموعة من العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

كما أصبحت كلمة رأس السنة هذه والتي استغرقت 9 دقائق، هي الأطول من نوعها لبوتين، وفي ما يلى أبرز نقاطها:

العام 2022 كشف حقيقة أمور كثيرة وفصل الشجاعة والبطولة عن الخيانة والجبن.

أرست أحداث عام 2022 أرست أسس مستقبلنا المشترك، واستقلالنا الحقيقي.

هذا ما نناضل من أجله، حماية شعبنا على أراضينا. الشيء الرئيسي هو مصير روسيا.

الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانبنا.

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والهم الأساسي الآن هو مصير روسيا.

مستقبل روسيا السيادي المستقل يعتمد فقط على إرادة الروس.

الغرب كذب بشأن السلام، بينما كان يستعد للعدوان، واليوم يعترف بذلك دون حياء وعلنا.

الغرب يستغل أوكرانيا وشعبها بوقاحة لتقسيم وإضعاف روسيا، لكننا لن نسمح بذلك أبدا.

جميع جنود العمليات الخاصة هم أبطال بالنسبة لنا.

حرب عقوبات حقيقية أعلنت ضد روسيا، وتوقع أصحابها التدمير الكامل للبلاد، لكن ذلك لم يحدث.

أصبحنا مثالا ملهما لدول أخرى في سعيهم لإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

ستبذل سلطات روسيا كل ما في وسعها لمساعدة أسر القتلى العسكريين.

العام الجديد هو أفضل وقت لترك كل الشعور بالمرارة والإساءة وسوء التفاهم جانبا، لتذكير الأحباء بمدى أهمية الاعتناء ببعضهم البعض معا

سنتغلب على كل الصعوبات، وسنحافظ على بلدنا عظيما ومستقلا.

سننتصر ونمضي قدما فقط من أجل عائلاتنا وروسيا، من أجل مستقبل وطننا الوحيد والحبيب.

وهنأ بوتين بشكل خاص جميع أفراد القوات المسلحة الروسية بحلول العام الجديد، وشكرهم على خدمتهم.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وهنأ المواطنين الروس بالعام الجديد من هناك، كما تحدث مع القيادة، وسلم أعلاما لفيالق الجيش، بما فيها فيلقا دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس منح أوسمة للجنود الذين أظهروا الشجاعة والبطولة خلال العملية العسكرية الخاص.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة