برلمان شباب كفر الشيخ يعقد صالونا ثقافيا لمناقشة مشكلات التعليم

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، الصالون الثقافى قدم خلاله الأعضاء المقترحات لحل بعض مشكلات التعليم والذى عقد بمراكز شباب " دسوق، قبريط، الرياض والحامول" وتم طرح 62 مقترحا وتوصية قدمها أعضاء برلمان شباب المحافظة وأعضاء الجمعية العمومية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن انعقاد الصالون بمراكز شباب كفر الشيخ جاء فى إطار الاستعداد لمشاركة بعض أعضاء برلمان شباب المحافظة للصالون الثقافى الذى تنظمه وزارة الشباب بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ونوابه للتعليم الفنى والتعليم الأساسى ووممثل عن التعليم الأزهرى لعرض المشكلات الخاصة بالتعليم داخل كل محافظة من قبل الهيئات البرلمانية مع طرح الحلول تحقيقاً لتعزيز قنوات الحوار والاتصال بين برلمان الشباب والقيادات التنفيذية.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إطلاق الوزارة لمبادرة قادرون باختلاف لدمج ذوى القدرات الخاصة ومشاركتهم ببرامج وفعاليات مراكز الشباب ومراكز الابتكار والمدن الشبابية، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الشباب لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتتضمن المبادرة تواجد المتطوعين من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ على مدار الساعة لمساعدة ذوى الهمم على ممارسة أى نشاط رياضى أو ممارسة هواية القراءة بمكتبات مراكز الشباب أو المساعدة فى إنهاء إجراءات العضوية أو الإنضمام بأى مركز شباب، يأتى ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ومديرى الإدارات الفرعية ومتابعة مشرفى البرلمان بمراكز الشباب.

شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ حضور الصالون والاستعداد لإطلاق المبادرة بحضور دعاء شوقى رئيس الهيئة البرلمانية والمتحدث الرسمى لبرلمان شباب كفر الشيخ كما شارك فى تنفيذ اللقاءات، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى ببرلمان شباب مصر، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأعضاء برلمان شباب مصر، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وشارك فى اللقاء شباب برلمان المحافظة لحصر كل مشكلات التعليم داخل المحافظة، ووضع رؤية الحل الخاصة بهم لهذه المشكلات.



الحضور من اعضاء برلمان الشباب



برلمان شباب كفر الشيخ يعقد صالون ثقافى يناقش مشكلات التعليم