بالمجان وبـ5 جنيهات.. اعرف إزاى تقضى يوم كامل في إجازتك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تتميز الإسكندرية، بأجواء ساحرة تجعلك تبحث عن بعض الأماكن لقضاء الإجازات بها، بأقل التكاليف، ويستعرض "اليوم السابع" كيفية قضاء أعياد الميلاد منذ ساعات الصباح حتى المساء بأرخص الأسعار وكذلك شواطئ بالمجان فى محافظة الإسكندرية، من خلال الإجازات، ومن تلك الأماكن عدد 6 شواطئ عامة للتنزه والتريض والصيد بالمجان.

وحديقة حيوان الإسكندرية، وهي من المقاصد الاولي لأهالي الاسكندرية والمحافظات الأخرى، لقضاء يوم مع أسرهم ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة وكذلك قلعة قايتباي الأثرية.

شواطئ بالمجان خلال فصل الشتاء



أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليفاته للواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ بفتح وتشغيل 6 شواطئ عامة وهم (السرايا العام- جليم العام - ميامي العام- المكس العام - شهر العسل العام- الهانوفيل العام)، بالمجان للمواطنين خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 2023/3/1 في أيام الشتاء المشمسة.

يأتى ذلك استجابة لرغبة أهالي الإسكندرية بفتح شواطئ بالمجان للتنزه والتريض والصيد خلال فصل الشتاء، ومن جانبه؛ أشار رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ المجانية (المندرة المجانى- والانفوشي المجاني) ستستمر في استقبال روادها طوال العام بالمجان ،كما نوه إنه في حالة رغبة المواطن فى الجلوس واستخدام معدات الشاطئ (شمسية - كرسي ) فأنه يتحتم عليه دفع قيمة تذكرة الدخول (خمسة جنيهات) شاملة الحصول علي المعدات السابقة واستخدام دورات المياه.

حديقة حيوان النزهة المقصد الأول في الأعياد

تتميز حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، أنها أشهر الاماكن المميز لقضاء العطلات والأعياد مع الأسرة ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة .

وتكون أسعار دخول حديقة الحيوان بالإسكندرية 5 جنيهات ومواعيد فتح الحديقة الساعة 8,30 صباحا وتكون مواعيد غلق الحديقة الساعة 5 مساء ، أما أسعار دخول الوحدات الداخلية بالحديقة 5 جنيهات لكل من : البرج -الكارته -المتحف -بيت الزواحف، حيث إن تذكرة الدخول للحديقة، بسعر 5 جنيهات تشمل مشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، المتعددة منها: الأسود - السباع - القرود بجميع أنواعها - طيور الزينة - الطيور المائية - سبع البحر - الدببة بجميع أنواعها - الأحصنة النادرة - الجمال المغربي والاستوائي - النعام بجميع أنواعها.

وتحتوي حديقة حيوان الإسكندرية، على عدد مختلف من الحيوانات وأصناف مختلفة من الحيوانات، لا غرابة في أن تكون حديقة حيوان الإسكندرية، من أماكن السياحية في الاسكندرية التي يُقبل الناس على زيارتها مراراً وتكراراً لاستماع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

وتقع الحديقة علي مساحة 24 فدانا، هي أكبر ثاني حديقة حيوانات في جمهورية مصر العربية بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعاً مبهراً في الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة اماكن ترفيهيه، في الاسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الاماكن لجميع الاعمار للمواطنين.

قلعة قايتباي الأثرية أشهر أثر في الإسكندرية

تعتبر قلعة قايتباي الأثرية في محافظة الإسكندرية، من أهم المقاصد السياحية للزائرين علي مدار العام، حيث يفضلها الكثير من المصريين والعرب والأجانب لقضاء أوقاتهم والقيام بالجولات لزيارة الأماكن الآثرية والسياحية القديمة للتعرف على التاريخ المصري القديم .

تفتح قلعة قايتباى أبوابها لاستقبال زورها يوميًا في فصل الشتاء ، في تمام الساعة الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما تبلغ أسعار تذاكر الدخول للمصريين 60 جنيها وللطلبة المصريين 30 جنيها.

يذكر أن قلعة قايتباي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.

متعة التنزه بالاتوبيس الكهربائى

يمكنك استقلال الأتوبيس الكهربائي الجديد الذي يصحبك في جولة بطول خط الكورنيش في مسافة تصل إلى 20 كيلو متر من المندرة وحتى قصر رأس التين بمنطقة بحري وتبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد، كما يمكنك أيضا استقلال الأتوبيس "أبو دورين" والذي يتخذ نفس خط السير مقابل 15 جنيها سعر التذكرة للفرد الواحد.



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حديقة الحيوان بالإسكندرية



قلعة قايتباى بالإسكندرية